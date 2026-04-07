Napoli si prepara al 147° Anniversario della Polizia di Stato

Varato il piano traffico per Piazza del Plebiscito

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

In occasione delle celebrazioni per il 147° Anniversario della Polizia di Stato, previste per il prossimo venerdì 10 aprile 2026 in Piazza del Plebiscito, il Comune di Napoli ha disposto un particolare dispositivo temporaneo di circolazione per garantire la sicurezza dell’evento e l’ordine pubblico.

L’Ordinanza prevede le seguenti restrizioni e modifiche alla viabilità:

divieti di Sosta e Fermata, dalle ore 00:01 del 10/04/2026;

dalla mezzanotte e fino a cessate esigenze, è sospesa ogni forma di sosta autorizzata (strisce blu, taxi, motoveicoli, carico/scarico merci) con contestuale istituzione del divieto di sosta e di fermata nelle seguenti aree:

• Via Filangieri di Candida Gonzaga;

• Via Cesario Console, nel tratto tra Piazza del Plebiscito e Via Santa Lucia;

• Ansa “San Carlo”;

• Piazza Trieste e Trento, area antistante la zona pedonale tra il Teatro San Carlo e Palazzo Reale;

• Piazza Carolina.

Limitazioni al Transito e Trasporto Pubblico, dalle ore 07:00 del 10/04/2026:

• Divieto di transito veicolare: istituito nell’interviale Prefettura in Piazza del Plebiscito.

• Trasporto Pubblico: sospesa la fermata bus ANM in via San Carlo.

• Carico e Scarico Merci: le attività in Piazza Trieste e Trento e

Piazza Carolina dovranno concludersi tassativamente entro le ore 07:00.

Sul sito del Comune è possibile consultare l’Ordinanza Integrale al link: https://www.comune.napoli.it/novita/dispositivo-temporaneo-di-circolazione-in-occasione-delle-celebrazioni-organizzate-per-il-147-anniversario-della-polizia-di-stato/