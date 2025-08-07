Napoli Servizi prosegue interventi disinfestazione sui parchi urbani

Chiusura temporanea per permettere la disinfestazione
Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.
Fino a sabato 9 agosto sono programmati interventi di disinfestazione in alcuni parchi urbani, effettuati dal personale di Napoli Servizi spa.
Nei parchi oggetto degli interventi sarà necessaria una chiusura temporanea per permettere la disinfestazione.
Domani, venerdì 8 agosto toccherà al parco Buglione, dalle 7:00 alle 14:00, e al parco Nicolardi, dalle 14:00 alle 20:00.
Infine, sabato 9 agosto il parco Mascagna resterà chiuso dalle 7:00 alle 14:00.