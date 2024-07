Napoli, sequestrati 5 q di alimenti e preparazioni gastronomiche

Elevati vari verbali

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

Nell’ambito dei controlli sul territorio di competenza, gli agenti dell’unità operativa Stella della Polizia Locale di Napoli, insieme al personale del Distretto 29 dell’ASL, ha eseguito controllo presso un’attività di somministrazione di alimenti e bevande in via Mario Pagano, oggetto di svariati esposti da parte di cittadini della zona.

A seguito della verifica sono stati sottoposti a sequestro sanitario 5 quintali di alimenti e preparazioni gastronomiche, trovate in cattive condizioni igienico sanitarie.

Al titolare dell’attività sono state contestate 4 violazione amministrative per inottemperanza alla normativa sanitaria, a quella sull’impatto acustico e per violazione del regolamento di Polizia e Sicurezza urbana in materia differenziazione dei rifiuti.

Nelle zone limitrofe, altri agenti della stessa unità operativa hanno effettuato controlli sulle infrazioni al Codice della strada elevando 16 verbali di cui uno per guida senza patente, uno per la circolazione con veicolo sprovvisto di copertura assicurativa e 6 per sosta irregolare.