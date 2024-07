Napoli sempre più attrattiva per turismo nautico e intercontinentale

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

Napoli e il suo golfo si presentano, anche questa estate, come una delle mete più ambite del turismo nautico e, in particolare, del segmento di fascia alta.

L’Assessore al Turismo e alle Attività produttive Teresa Armato commenta i dati dello scorso anno e quelli tendenziali del 2024.

Nel 2023 il Golfo di Napoli ha rappresentato la destinazione principale di quelle che vengono classificate come navi da diporto, con uno scafo di lunghezza superiore ai 24 metri superando anche la Costa Smeralda e la Liguria.

La meta principale di yacht e grandi yacht è Capri, così come il Golfo nel suo insieme attrae quanti utilizzano imbarcazioni meno grandi o a vela. In questo sistema, Napoli conferma la sua crescente capacità attrattiva.

L’Assessore Armato osserva:

È la riprova del salto di qualità che ha fatto l’immagine di Napoli nel suo complesso. E mentre prima Napoli era considerata prevalentemente meta di passaggio, oggi attrae sempre più turisti che si fermano per alcuni giorni.

Il dato medio di permanenza calcolato dal nostro Osservatorio è di tre giorni, meglio di Firenze e Venezia.

È evidente che abbiamo saputo proporre nella giusta maniera le tante risorse: dai beni monumentali e culturali agli eventi, passando per l’enogastronomia.

Le previsioni fatte da Confcommercio per il 2024 ci parlano di un nuovo anno record, con 29 milioni di Italiani in partenza questa estate, i quali hanno preventivato in media un budget di spesa superiore del 10 per cento rispetto al 2023.

Per una città come Napoli, che sta crescendo nell’ospitalità e in tutti i servizi dell’indotto turistico, si tratta di un’ulteriore occasione di sviluppo.