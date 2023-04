Napoli, secondo incontro de ‘I Primi Mille Giorni’

Appuntamento il 4 aprile all’asilo nido Bice Zona

Prosegue il ciclo di incontri per le famiglie e le donne in gravidanza presso i nidi comunali promossi dal Tavolo di lavoro per l’Infanzia e l’Adolescenza recentemente istituito dal Comune e coordinato da Paolo Siani.

Il secondo appuntamento si terrà domani, martedì 4 aprile alle 15.30, all’asilo nido Bice Zona in via Piazzolla sul tema ‘L’importanza della lettura ad alta voce per lo sviluppo del linguaggio, del pensieri e dell’immaginazione’.

Per i prossimi tre mesi, con cadenza quindicinale, pediatri, psicologi, nutrizionisti ed educatori si alterneranno nei nidi comunali di tutte le Municipalità per spiegare ai genitori e alle gestanti l’importanza dei primi mille giorni della vita destinati – come confermano studi recenti – ad incidere radicalmente sull’intera esistenza dell’essere umano.

A questo percorso si accompagneranno una serie di video clip della durata di 3 minuti ciascuno, pubblicati sul sito del Comune di Napoli, durante i quali esperti forniranno consigli in pillole alle famiglie. Tutto il percorso sarà pubblicizzato attraverso l’hashtag #iprimi1000giorni.

I successivi incontri si terranno, alle ore 16, secondo il seguente calendario:

18/04 Nido De Meis – Sesta Municipalità;

26/04 Nido Don Peppino Diana – Prima Municipalità;

02/05 Nido Durante – Seconda Municipalità;

09/05 Nido Savy Lopez – Quinta Municipalità;

16/05 Nido Pizzorusso – Settima Municipalità;

23/05 Nido Dietro La Vigna – Ottava Municipalità.

Ha spiegato l’Assessore all’Istruzione e alle Famiglie Maura Striano: