Napoli Secondigliano, cantiere abusivo scoperto e sequestrato

Proprietario deferito all’AG

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

L’Unità Operativa Secondigliano della Polizia Locale di Napoli in seguito a controlli a un cantiere edile in via del Camposanto, ha accertato che su una superficie di circa 430 metri quadrati, erano in corso lavori di sbancamento di terreno contestuali alla costruzione di un manufatto in cemento armato di circa 210 mq che al momento dell’intervento risultava essere costituito da un solo livello ma già predisposto per la realizzazione di almeno un altro.

Alla richiesta degli agenti veniva mostrato un vecchio permesso di costruire, decaduto per decorrenza dei termini e mai rinnovato: le opere edili risultavano quindi essere abusive in quanto realizzate in assenza di titolo autorizzativo.

Conseguentemente gli uomini della Polizia Locale hanno posto sotto sequestro l’intera area di 430 mq e a deferito all’AG il proprietario per violazione della normativa edilizia e antisismica.