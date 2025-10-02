Napoli, scoperti e sanzionati parcheggiatori e ambulanti abusivi

Controlli nelle aree limitrofe allo stadio Maradona

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

In occasione dell’incontro di calcio tra Napoli e Sporting Lisbona, svoltosi nella serata di mercoledì primo ottobre, la Polizia Locale ha intensificato i controlli nelle aree limitrofe allo stadio Maradona.

Sei parcheggiatori abusivi sono stati sanzionati. Di questi, quattro sono stati anche deferiti all’Autorità giudiziaria in quanto recidivi. Sono stati inoltre sanzionati i proprietari di 145 veicoli lasciati in sosta vietata. Per 119 auto e 7 motocicli è stata disposta la rimozione forzata.

Otto ambulanti abusivi che vendevano bibite si sono dileguati all’arrivo degli agenti, mentre altri due sono stati bloccati e sanzionati. In tutti i casi è stato effettuato il sequestro della merce.

Infine, sono stati elevati 11 verbali per la violazione dell’ordinanza sul divieto di vendita di bottiglie in vetro e uno per la vendita di bevande alcoliche.