Napoli Scampia, la situazione a un mese dal crollo nella Vela Celeste

Il servizio della web TV del Comune di Napoli

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

A un mese dal crollo nella Vela celeste l’Assessore all’urbanistica e Vicesindaco del Comune di Napoli Laura Lieto fa il punto della situazione sui lavori in corso e in programma per Scampia.

A seguito dello sgombero circa ottocento persone hanno dovuto abbandonare l’edificio. Il progetto di rigenerazione urbana ‘Restart Scampia’ prevede fra gli altri obiettivi la costruzione di nuovi alloggi nell’area delle Vele.