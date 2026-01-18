Napoli – Sassuolo: task force Polizia Locale allo Stadio Maradona

Rafforzati i controlli su parcheggiatori abusivi, sosta selvaggia, abusivismo e vendita di alcolici

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

In occasione dell’incontro di calcio Napoli – Sassuolo, svoltosi nella giornata di ieri, il personale della Polizia Locale di Napoli ha attuato un piano straordinario di controllo del territorio nelle aree adiacenti allo Stadio Diego Armando Maradona e nei quartieri limitrofi.

Il dispositivo di sicurezza e viabilità, che ha visto l’impiego di 65 agenti e un ufficiale, è stato finalizzato a garantire il regolare deflusso del traffico, la sicurezza stradale e il contrasto ai fenomeni di illegalità diffusa connessi ai grandi eventi sportivi.

Contrasto alla Sosta Selvaggia e ai Parcheggiatori Abusivi

Particolare attenzione è stata rivolta alla gestione della mobilità urbana, pesantemente sollecitata dall’afflusso di tifosi:

– 70 veicoli sono stati rimossi a mezzo carro attrezzi per sosta difforme, liberando arterie fondamentali per il transito dei mezzi di soccorso.

– 82 verbali di contestazione al Codice della Strada sono stati elevati per divieti di sosta e intralcio alla carreggiata.

– Sul fronte dell’abusivismo stradale, gli agenti hanno individuato e sanzionato 5 parcheggiatori abusivi. Per due di essi è scattata la denuncia all’Autorità Giudiziaria in quanto recidivi.

Sicurezza Pubblica e Polizia Commerciale

Sul versante della tutela del decoro e della sicurezza, sono stati intensificati i controlli amministrativi sugli esercizi commerciali e sulla vendita di bevande:

– Alcolici e Vetro: in ottemperanza all’Ordinanza Sindacale n.15 del 01/08/202, che vieta la vendita di bevande in contenitori di vetro. sono state contestate 3 violazioni.

– Sequestri: Eseguiti 3 sequestri amministrativi ai sensi della Legge Regionale 7/20, con il ritiro dal mercato di un totale di 240 pezzi tra bottiglie di vetro e lattine vendute irregolarmente.

– Suolo Pubblico: Sanzionate 2 attività per occupazione abusiva di suolo pubblico, art. 20 CdS.

– Verifiche commerciali: effettuati controlli mirati su 4 esercizi di vicinato per verificare il rispetto delle normative vigenti in materia di autorizzazioni e igiene.