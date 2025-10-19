Napoli, sanzionata sala scommesse per gioco d’azzardo minori

Sequestrata struttura abusiva

Proseguono le attività di controllo della Polizia Locale di Napoli, per la prevenzione degli illeciti e la tutela dei minori.

Gli agenti della Unità Operativa Fuorigrotta hanno effettuato una serie di ispezioni mirate alle sale scommesse.

Sanzionata sala scommesse per gioco d’azzardo a minori

Durante un controllo in un’attività di via Leopardi, gli Agenti hanno sorpreso due ragazzi di 16 anni intenti ad effettuare scommesse. Per tale grave violazione della normativa a tutela dei minori, il titolare dell’attività è stato immediatamente sanzionato ai sensi del D.L. 98/11. L’importo della sanzione elevata ammonta a 6.666 euro.

Sequestrata struttura abusiva in locale di Bagnoli

Gli agenti della Municipale sono intervenuti in un locale di somministrazione nel quartiere di Bagnoli dove è stata riscontrata la presenza di una struttura esterna realizzata abusivamente su un’area destinata unicamente all’occupazione di suolo pubblico per tavoli, sedie e ombrelloni.

La struttura, di circa 18 metri quadrati, era realizzata con profilati in PVC e teloni impermeabili avvolgibili, ancorata alla parete del fabbricato e a una pedana autoportante in legno con struttura in ferro.

Non risultando alcun titolo autorizzativo per la costruzione, la stessa è stata posta sotto sequestro per violazione dell’art. 44 del DPR 380/01, Testo Unico dell’Edilizia.