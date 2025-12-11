Napoli, Santagada sulla Procedura di Infrazione UE per lo smog

I provvedimenti messi in campo dal Comune

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

L’Assessore al verde del Comune di Napoli, Vincenzo Santagada, ha dichiarato:

Apprendiamo con la dovuta attenzione la notifica della nuova procedura di infrazione da parte della Commissione europea per il superamento dei limiti di particolato atmosferico a Napoli. La notizia rafforza la nostra convinzione che l’emergenza ambientale, e in particolare la lotta allo smog, debba rimanere in cima alle priorità di questa Amministrazione. La salute dei cittadini è un diritto non negoziabile, e l’aria pulita ne è il presupposto fondamentale.

Il Comune di Napoli ha già messo in campo una serie di provvedimenti concreti e integrati per invertire la rotta e rispettare i parametri europei.

Interventi di Competenza e Sviluppo Sostenibile

1. Potenziamento del Trasporto Pubblico Locale, TPL: Investimenti per incrementare le frequenze e la capillarità di autobus, metro e funicolari, incentivando l’uso di mezzi elettrici e a basse emissioni per disincentivare l’utilizzo delle auto private.

2. Piano del Verde Urbano e Forestazione: Piano di rimboschimento urbano. Piantare nuovi alberi e curare il patrimonio verde esistente è la strategia più naturale ed efficace per assorbire CO2 e particolato.

3. Potenziamento delle Isole Pedonali e Zone a Traffico Limitato, ZTL: Continuiamo a estendere le ZTL e a creare nuove aree pedonali in modo da ridurre strutturalmente il traffico veicolare nelle zone più sensibili della città, privilegiando la mobilità dolce.

Misure Straordinarie e Controlli

1. Ordinanze Temporanee Antismog: Per contrastare l’inquinamento atmosferico e tutelare la salute pubblica, il Comune di Napoli ha adottato nuove misure in attuazione del Piano regionale di Tutela della Qualità dell’Aria e delle direttive europee. Sono istituite limitazioni alla circolazione veicolare su tutto il territorio cittadino – valide fino al 31 marzo 2026, dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 18:30 – con i seguenti divieti:

• stop alla circolazione di tutte le autovetture e veicoli commerciali Euro 0 ed Euro 1;

• stop alla circolazione di autovetture esclusivamente diesel e veicoli commerciali diesel, categorie N1, N2, N3, fino a Euro 5, nonché motoveicoli e ciclomotori fino a Euro 2.

2. Controllo delle Emissioni Industriali e Domestiche: Stiamo intensificando i controlli sulle fonti di inquinamento non veicolare, incluse le emissioni derivanti dal riscaldamento domestico e da eventuali attività industriali abusive.

L’Assessore Santagada ha concluso: