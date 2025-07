Napoli, riqualificazione piscine di Barra e Corso Secondigliano

Il Comune cofinanzia i lavori

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

La Giunta comunale, su proposta dell’Assessore allo Sport e Pari opportunità, Emanuela Ferrante, e dell’Assessore al Bilancio e Patrimonio, Pier Paolo Baretta, ha approvato con una delibera il diverso utilizzo della somma complessiva di € 1.671.244,84, a valere su capitoli di bilancio relativi a vecchi mutui dormienti, per il cofinanziamento di due importanti interventi di riqualificazione degli impianti sportivi cittadini.

In particolare, le risorse saranno così ripartite: € 1.250.000 destinati ad interventi di messa in sicurezza statica, funzionale e impiantistica della piscina comunale di Corso Secondigliano n. 29 e € 421.244,84 per la riqualificazione della piscina comunale ‘Dennerlein’, in via delle Repubbliche Marinare a Barra.

La cifra stanziata si aggiunge ai fondi assegnati al Comune di Napoli dal Ministero dello Sport, pari ad € 4.000.000,00, a seguito di aggiudicazione ottenuta con la partecipazione al Bando Sport e Periferie 2024.

Questi interventi rientrano nell’ambito delle azioni strategiche dell’Amministrazione finalizzate al recupero, alla valorizzazione e alla piena fruibilità delle strutture sportive del territorio, al fine di garantire alla cittadinanza servizi sicuri, accessibili e di qualità.

Le piscine, riqualificate, saranno gestite dal Comune di Napoli con la Federazione Italiana Nuoto, FIN.

L’Assessore allo Sport e Pari Opportunità, Emanuela Ferrante, ha affermato: