Napoli, ripristinata la circolazione in via Nuova Bagnoli

Intervento di somma urgenza per uno sprofondamento

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

È stata riaperta al transito veicolare via Nuova Bagnoli, all’altezza del civico 598, a seguito del completamento dei lavori di ripristino della sede stradale.

La dinamica dell’intervento

La criticità era stata segnalata nella giornata di ieri, 29 gennaio, a causa della formazione di uno sprofondamento nel manto stradale. Sul posto sono intervenuti immediatamente i tecnici del Servizio Strade, la Polizia Locale, la Protezione Civile, e i Vigili del Fuoco.

Per garantire la massima sicurezza, sono state effettuate verifiche approfondite da parte di:

ABC Napoli: per il controllo dei manufatti idrici e fognari.

Italgas Reti S.p.A.: per la verifica degli impianti di distribuzione del gas.

Gli accertamenti hanno dato esito negativo, escludendo anomalie o danni agli impianti degli Enti Gestori presenti nell’area.

Lavori eseguiti e viabilità

Il Servizio di Pronto Intervento Urbano di Napoli Servizi S.p.A. ha lavorato ininterrottamente per risolvere l’emergenza:

sera del 29/01: Riempimento iniziale della cavità con materiale “geomix”;

mattina del 30/01: Consolidamento del sottofondo con misto granulometrico stabilizzato e posa del nuovo manto in conglomerato bituminoso.

Dalle ore 19:00 di oggi, 30 gennaio 2026, è stata autorizzata la riapertura della strada nei due sensi di marcia.