Napoli, ripristinata la circolazione in via Nuova Bagnoli

Intervento di somma urgenza per uno sprofondamento
Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.
È stata riaperta al transito veicolare via Nuova Bagnoli, all’altezza del civico 598, a seguito del completamento dei lavori di ripristino della sede stradale.
La dinamica dell’intervento
La criticità era stata segnalata nella giornata di ieri, 29 gennaio, a causa della formazione di uno sprofondamento nel manto stradale. Sul posto sono intervenuti immediatamente i tecnici del Servizio Strade, la Polizia Locale, la Protezione Civile, e i Vigili del Fuoco.
Per garantire la massima sicurezza, sono state effettuate verifiche approfondite da parte di:
ABC Napoli: per il controllo dei manufatti idrici e fognari.
Italgas Reti S.p.A.: per la verifica degli impianti di distribuzione del gas.
Gli accertamenti hanno dato esito negativo, escludendo anomalie o danni agli impianti degli Enti Gestori presenti nell’area.
Lavori eseguiti e viabilità
Il Servizio di Pronto Intervento Urbano di Napoli Servizi S.p.A. ha lavorato ininterrottamente per risolvere l’emergenza:
sera del 29/01: Riempimento iniziale della cavità con materiale “geomix”;
mattina del 30/01: Consolidamento del sottofondo con misto granulometrico stabilizzato e posa del nuovo manto in conglomerato bituminoso.
Dalle ore 19:00 di oggi, 30 gennaio 2026, è stata autorizzata la riapertura della strada nei due sensi di marcia.