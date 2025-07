Napoli, rinviate riapertura Parco del Poggio e rassegna cinematografica

La nuova data sarà annunciata nei prossimi giorni

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

A causa delle avverse condizioni meteo per l’allerta di calore dei giorni scorsi e per il nubifragio di questa mattina che hanno determinato un allungamento dei tempi per il completamento dei lavori, la riapertura del Parco del Poggio, inizialmente prevista per mercoledì 9 luglio, è rinviata.

La nuova data sarà annunciata nei prossimi giorni.

È rimandata, di conseguenza, anche la rassegna ‘Cinema al Poggio’ prevista dall’11 al 17 luglio.