Napoli ricorda le vittime della strage del Rapido 904

Una ferita che non si cancella

Si è svolta oggi, nell’atrio della Stazione Centrale di Napoli, la cerimonia commemorativa per il 41° anniversario della strage sul treno Rapido 904, alla presenza del Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, della Presidente dell’Associazione tra i Familiari delle Vittime Rosaria Manzo, delle autorità civili e dei rappresentanti delle istituzioni.

L’iniziativa, organizzata in collaborazione con il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, ha rappresentato un momento di raccoglimento e riflessione per ricordare le vittime dell’attentato del 23 dicembre 1984, una delle pagine più tragiche della storia recente del nostro Paese.

La cerimonia si è aperta con la deposizione di una corona di fiori e un minuto di silenzio in memoria delle 16 persone che persero la vita e delle decine di feriti.

Presenti familiari delle vittime, cittadini e rappresentanti delle istituzioni, uniti nel segno della memoria e della giustizia.

Nel suo intervento, il Sindaco Gaetano Manfredi ha dichiarato: