Napoli ricorda le vittime del bombardamento di Santa Chiara

Deposta una corona d’alloro
Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.
Questa mattina è stata collocata una corona d’alloro nei pressi della lapide commemorativa della Basilica di Santa Chiara, per tributare un omaggio alle vittime del drammatico bombardamento del 4 agosto 1943.
L’evento, promosso dal sindaco Gaetano Manfredi, ha riportato alla memoria una delle pagine più tragiche della Seconda Guerra Mondiale per la città partenopea.
La cerimonia ha voluto essere non solo un ricordo dei caduti, ma anche un tributo a chi si adoperò per far rinascere la trecentesca basilica e l’intera città, trasformando un luogo di macerie in un simbolo di pace, così come riportato nell’epigrafe posizionata un decennio dopo l’attacco.