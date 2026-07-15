Napoli ricorda Antonio Ammaturo e Pasquale Paola

A 44 anni dal sacrificio, la XVII edizione del Premio Legalità

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

Si è rinnovato oggi a Napoli il solenne omaggio alla memoria di Antonio Ammaturo, dirigente della Squadra Mobile di Napoli, e dell’Agente Scelto Pasquale Paola, barbaramente uccisi il 15 luglio 1982 in piazza Nicola Amore.

A 44 anni dal loro tragico assassinio, la giornata della memoria si è aperta in piazza Nicola Amore con la cerimonia di deposizione delle corone d’alloro.

Un momento di commozione che ha richiamato l’attenzione delle istituzioni e della cittadinanza sul valore della legalità e sul quotidiano, silenzioso sacrificio profuso dalle Forze dell’ordine e dalla magistratura nel contrasto alla criminalità organizzata.

Le celebrazioni sono proseguite nel Teatro di Corte di Palazzo Reale, in Piazza del Plebiscito, dove si è tenuta la XVII edizione del ‘Premio Ammaturo – Legalità Città di Napoli’.

L’evento, svoltosi alla presenza di autorità civili e militari, si è aperto con i saluti istituzionali del Questore di Napoli, Maurizio Agricola.

Successivamente, si è dato spazio a un dibattito moderato dal giornalista de La Repubblica Dario Del Porto.

L’Assessore alla Legalità del Comune di Napoli, Antonio De Iesu, che ha voluto sottolineare l’importanza del passaggio di testimone della memoria alle nuove generazioni: