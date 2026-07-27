Napoli, riconoscimento per il maestro Ciro Rainone

Il Sindaco consegna targa per la conquista del titolo di Campione del Mondo con la Nazionale Italiana Barbieri e Parrucchieri

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

Il Sindaco Gaetano Manfredi ha ricevuto questo pomeriggio il maestro Ciro Rainone a cui ha consegnato una targa per la conquista del titolo di Campione del Mondo con la Nazionale Italiana Barbieri e Parrucchieri nell’ambito della competizione internazionale World Championship and Show Italy.

All’incontro sono intervenuti l’Assessora al Turismo e alle Attività produttive, Teresa Armato, e il Consigliere comunale Luigi Carbone, presidente della Commissione Cultura, Turismo e Attività produttive.

Il conferimento del riconoscimento esprime la gratitudine e l’ammirazione per il talento, la professionalità e la dedizione che hanno consentito a Rainone di portare il nome di Napoli ai vertici internazionali dell’arte della bellezza.

Un successo che rappresenta motivo di orgoglio per l’intera città e testimonia come passione, impegno e competenza possano diventare esempio virtuoso per le giovani generazioni.