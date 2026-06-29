Napoli, riattivati i beverini di piazza Municipio e di largo Torraca

Si sta cercando di individuare una nuova collocazione di quello che si trova al Beverello

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

Ripristinato il funzionamento dei beverini di piazza Municipio e di largo Torraca.

Il personale di ABC Napoli è intervenuto per riattivare l’erogazione dell’acqua.

Per quanto riguarda, invece, quello che si trova al Beverello e che è stato disattivato, si sta cercando di individuare una nuova collocazione visto che quella attuale interferisce con i lavori previsti dall’Autorità Portuale.

In giornate di grande caldo, i beverini distribuiti sul territorio consento di idratarsi e di rinfrescarsi. Il Sindaco Gaetano Manfredi ha chiesto ad ABC una verifica sul corretto funzionamento.

La società gestisce attualmente 182 beverini, circa quaranta in più rispetto a tre anni fa. La grande attenzione dell’Amministrazione comunale e della società stessa è testimoniata dalla percentuale di quelli funzionanti che, nel corso del triennio, è salita dal 44 all’82 per cento.