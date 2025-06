Napoli, riaprono Giardini Dichiarazione Universale e Parco del Poggio

Dall’11 al 17 luglio all’Arena Cinema al Poggio proiezioni gratuite



Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

Giovedì 3 luglio alle ore 9:00 riaprono i Giardini della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’uomo in via Cortese all’Arenella.

Dopo un importante intervento di riqualificazione e valorizzazione, il giardino torna ad essere uno spazio aperto alla cittadinanza e alla partecipazione civica.

Con i lavori è stato realizzato il totale rinnovamento dell’area giochi, con l’installazione di nuove attrezzature ludiche tra cui un’altalena, due giochi a molla, un pannello educativo, una casetta e uno scivolo, il tutto posato su una pavimentazione antitrauma in gomma colata, per garantire massima sicurezza ai più piccoli.

Tra i lavori eseguiti, inoltre, la revisione e verniciatura delle recinzioni perimetrali e la posa di nuovi arredi urbani, tra cui panchine, gazebo, tavoli pic-nic e cestini. Tanto per l’area giochi quanto per l’area gazebo, la progettazione ha tenuto conto del principio dell’inclusività, assicurando la piena accessibilità anche alle persone diversamente abili.

Gli interventi sul verde hanno riguardato la manutenzione ordinaria e la nuova piantumazione di essenze arboree e ornamentali, restituendo decoro, vivibilità e bellezza all’intero spazio verde. Completa l’intervento un pannello informativo che richiama i principi fondamentali sanciti nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo.

Martedì 8 luglio alle ore 10:00 riaprirà, invece, il Parco del Poggio ai Colli Aminei.

Il Parco potrà essere da subito vissuto anche di sera poiché ospiterà un’arena cinematografica estiva che animerà 7 serate di luglio con una selezione di film di qualità e grande intrattenimento unendo cult, recenti successi e capolavori di animazione, per offrire intrattenimento a bambini, giovani e adulti.

L’arena Cinema al Poggio prende il via venerdì 11 luglio e prosegue ogni sera fino a giovedì 17, con inizio delle proiezioni alle ore 21:00 e ingresso gratuito fino ad esaurimento dei posti disponibili.

In programma, per la serata di apertura, ‘Little Miss Sunshine’, 2006. Sabato 12 luglio è la volta di ‘Fargo’, 1996, capolavoro dei fratelli Coen, premiato per la miglior regia al 49° Festival di Cannes.

Domenica 13, sarà la volta di ‘Full Monty – Squattrinati organizzati’, 1997, per la regia di Peter Cattaneo.

Il programma prosegue lunedì 14 con Napoli protagonista grazie a ‘Ammore e malavita’, 2017, musical diretto dai Manetti Bros con Serena Rossi e Giampaolo Morelli, premiato come miglior film ai David di Donatello 2018.

Si resta a Napoli anche martedì 15 con la storia di Enrico Frattasio narrata da Sydney Sibilia in ‘Mixed by Erry’, miglior commedia ai Nastri d’argento 2023.

Mercoledì 16 spazio ai più piccoli con ‘Shrek’, 2001. Chiude la rassegna, giovedì 17 luglio: ‘Un pesce di nome Wanda’, 1988.

Il Cinema al Poggio completa la programmazione culturale per l’Estate a Napoli: si conferma, così, il carattere policentrico della proposta – cifra strategica dell’Amministrazione Manfredi – e l’impegno nel valorizzare gli spazi pubblici urbani rendendoli vivi, accessibili e partecipati.