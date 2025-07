Napoli, riaperto al pubblico il Parco del Viale del Poggio

Dal 24 luglio sette serate dedicate di cinema all’aperto con film cult intramontabili e pellicole da Oscar

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

Conclusi i lavori, è stato riaperto questo pomeriggio il Parco del Viale del Poggio, uno dei polmoni verdi più panoramici della città: circa 40mila metri quadrati situati a 195 metri sul livello del mare, nella parte orientale delle colline di Napoli.

Il progetto di riqualificazione – finanziato dal Piano Strategico della Città Metropolitana e gestito dal Comune di Napoli – ha previsto, tra gli interventi principali, il restyling completo dell’area giochi, con attrezzature moderne e inclusive, e il recupero della biblioteca, degli spalti e del palco, che torneranno ad ospitare proiezioni, spettacoli e manifestazioni culturali.

Sono inoltre stati realizzati, in aree del parco precedentemente inutilizzate, nuovi spazi per il tempo libero e la socialità: una zona picnic attrezzata, pensata per accogliere famiglie e gruppi in un contesto naturale e rilassante; un’area fitness; e uno spazio recintato con attrezzature ludiche, dedicato allo sgambamento dei cani.

Particolare attenzione è stata riservata, come di consueto, alla riqualificazione del verde, con interventi mirati sul patrimonio arboreo e arbustivo, che in questo parco si distingue per l’ampia varietà di specie presenti.

Sono stati inoltre eseguiti importanti interventi impiantistici: è stato installato un nuovo impianto di videosorveglianza, rinnovato l’impianto di illuminazione e realizzato un nuovo sistema di irrigazione automatico.

Il Sindaco Gaetano Manfredi ha spiegato:

Abbiamo messo impegno e investito risorse per fare in modo che questo spazio verde potesse essere utilizzato dai cittadini e che potesse avere tante funzioni grazie all’area sgambamento, all’area pic-nic e agli spazi per gli spettacoli. Gli spazi verdi per una città come Napoli sono fondamentali e lo è altrettanto la loro manutenzione. Qui abbiamo voluto che ci fossero un sistema di illuminazione e un servizio di sorveglianza per garantire la maggiore fruibilità possibile.

L’Assessore al Verde Vincenzo Santagada ha osservato:

Siamo soddisfatti di poter restituire alla cittadinanza un parco rinnovato, multifunzionale e accogliente. Il Parco del Viale del Poggio è ora uno spazio più fruibile e adatto alle esigenze di famiglie, sportivi e amanti della natura. Recupererà inoltre la sua vocazione di luogo per spettacoli ed eventi, che riprenderanno già da questa stagione estiva.

In occasione della riapertura al pubblico del Parco, il Comune di Napoli punta su un forte segnale di rinascita culturale: una settimana di film da godersi sotto le stelle.

S’intitola ‘Cinema al Poggio’ la nuova rassegna in programma da giovedì 24 a mercoledì 30 luglio, con proiezioni ogni sera alle ore 21.00 e ingresso libero fino a esaurimento posti.

Un maxischermo per cult intramontabili e pellicole da Oscar: sette opere di successo, sette modi differenti di raccontare emozioni, sogni e contraddizioni, tutti rivolti a una platea ampia e trasversale, dagli adulti ai bambini, dagli appassionati ai curiosi della settima arte.

L’iniziativa rientra nel cartellone di ‘Estate a Napoli’ e abbraccia la visione policentrica dell’Amministrazione guidata dal Sindaco Gaetano Manfredi: una città che valorizza i suoi spazi pubblici, aprendoli alla comunità e promuovendone una fruizione condivisa, accessibile e partecipata.

‘Cinema al Poggio’ saluta così un ritorno tanto atteso per un parco urbano di grande impatto panoramico.

Sergio Locoratolo, coordinatore delle politiche culturali del Comune di Napoli, ha sottolineato:

Il Parco del Poggio riapre sia come spazio verde che come arena per proiezioni. In questo contesto l’audiovisivo diventa una sorta di fotosintesi cinematografica, capace di trasformare la luce delle immagini in energia culturale e sociale. ‘Estate a Napoli’ offre così alla città e ai suoi abitanti l’occasione perfetta per tornare a vivere un luogo molto amato, rilanciando l’appuntamento con il cinema all’aperto che per anni ha accompagnato le serate dei napoletani.

Ferdinando Tozzi, delegato del Sindaco per l’audiovisivo e l’industria musicale, ha affermato:

Quest’iniziativa segna il ritorno del cinema nel cuore del Parco del Poggio e, attraverso la sua programmazione, abbraccia coerentemente la visione culturale dell’Amministrazione Manfredi. È un’occasione speciale per riscoprire la poesia della settima arte sotto le stelle e ribadirne il ruolo educativo per le nuove generazioni di spettatori. Ciascuno può godersi la visione di alcune pellicole cult, ma anche recuperare qualche titolo cinematografico recente.

Il programma di ‘Cinema al Poggio’

• 24 luglio: ‘Amore e Malavita’, 2017

• 25 luglio: ‘Little Miss Sunshine’, 2006

• 26 luglio: ‘Fargo’, 1996

• 27 luglio: ‘Full Monty – Squattrinati’, 1997

• 28 luglio: ‘Mixer by Erry‘, 2023

• 29 luglio: ‘Shrek’, 2001

• 30 luglio: ‘Un pesce di nome Wanda’, 1988