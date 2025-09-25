Napoli, restauro scogliera a protezione Terrazza a Mare di San Giovanni

La Giunta Comunale stanzia 3,6 milioni di euro

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

La Giunta Comunale di Napoli, nella seduta odierna, ha approvato su proposta dell’Assessore alle Infrastrutture, Mobilità e Protezione Civile, Edoardo Cosenza, il Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica per il restauro e la rifunzionalizzazione della scogliera antistante l’area dell’ex depuratore di San Giovanni, per un importo complessivo di 3,6 milioni di euro.

L’intervento rientra nel progetto ‘Napoli Lungomare Est – Terrazza a Mare’, finanziato nell’ambito del Contratto Istituzionale di Sviluppo Vesuvio Pompei Napoli, con fondi del Fondo Sviluppo e Coesione.

Il progetto ha già ottenuto tutti i pareri e le autorizzazioni necessarie, comprese quelle ambientali, paesaggistiche e urbanistiche, e consentirà ora di procedere rapidamente con la progettazione esecutiva e l’avvio dei lavori.

L’Assessore Cosenza ha dichiarato:

L’intervento approvato oggi è propedeutico a qualsiasi progetto di rigenerazione degli spazi dell’ex depuratore. La nuova scogliera permetterà di abbattere l’alto muro che oggi impedisce l’accesso visivo al mare. Ne sarà conservata solo una fascia bassa, alta 1,1 metri, come balaustra di sicurezza, secondo le indicazioni della Soprintendenza.

Il Sindaco Gaetano Manfredi e l’Assessore Cosenza hanno infine sottolineato: