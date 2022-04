Napoli, resoconto trimestrale controlli parcheggiatori abusivi

In totale trentotto parcheggiatori sorpresi a svolgere la loro attività

Parcheggiatori abusivi con il reddito di cittadinanza, scattano le segnalazioni all’INPS

Il Reparto Investigativa Centrale della Polizia Municipale, nell’ambito delle ordinarie attività, nei primi tre mesi del 2022, ha intensificato i propri interventi sulla prevenzione e la repressione dell’attività dei parcheggiatori abusivi.

L’attività di controllo si è maggiormente concentrata nella zona ospedaliera del centro storico, dalle Rampe Maria Longo fino a via del Sole, nella zona dello stadio Maradona, durante lo svolgimento delle manifestazioni sportive, nelle aree interessate dalla movida cittadina, sul lungomare, in via Chiatamone, in via Santa Lucia, e in tutte le tante traverse che si affacciano sulle aree a maggiore fruizione da parte dei cittadini e turisti.

Sono stati in totale trentotto i parcheggiatori sorpresi a svolgere la loro attività. Di questi trentaquattro erano già noti agli Agenti per la reiterazione della violazione e per questo motivo deferiti all’Autorità Giudiziaria. Due i soggetti denunciati per la violazione del decreto sicurezza giacché gravati dal DACUR, divieto di accesso in aree urbane.

Due i parcheggiatori abusivi individuati percettori di reddito di cittadinanza. Per loro, oltre a procedere con la denuncia per l’omessa comunicazione delle variazioni del reddito e del patrimonio, si è provveduto a formalizzare la segnalazione all’INPS per la consequenziale revoca dell’attribuzione del reddito stesso e la richiesta di restituzione delle somme fino ad oggi percepite.