Napoli rende omaggio a Mariolina de Gaudio Mirra

Svelata la targa commemorativa al Teatro Diana alla presenza del Sindaco Manfredi

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

Si è svolta ieri pomeriggio a Napoli, a via Luca Giordano, la cerimonia ufficiale di scoprimento della targa in memoria di Mariolina de Gaudio Mirra (1942 – 2011).

L’iniziativa, promossa dal Comune di Napoli per ricordare la storica e amata imprenditrice teatrale, ha visto una grande partecipazione di cittadini, esponenti del mondo della cultura, delle istituzioni e dello spettacolo.

La targa commemorativa è stata svelata all’interno del Teatro Diana, luogo che ha rappresentato il cuore pulsante dell’attività professionale e della passione di Mariolina de Gaudio Mirra.

Alla cerimonia hanno preso parte oltre al Sindaco di Napoli, i familiari e ai rappresentanti della comunità del Teatro Diana.

La dichiarazione del Sindaco Manfredi: