Svelata la targa commemorativa al Teatro Diana alla presenza del Sindaco Manfredi
Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.
Si è svolta ieri pomeriggio a Napoli, a via Luca Giordano, la cerimonia ufficiale di scoprimento della targa in memoria di Mariolina de Gaudio Mirra (1942 – 2011).
L’iniziativa, promossa dal Comune di Napoli per ricordare la storica e amata imprenditrice teatrale, ha visto una grande partecipazione di cittadini, esponenti del mondo della cultura, delle istituzioni e dello spettacolo.
La targa commemorativa è stata svelata all’interno del Teatro Diana, luogo che ha rappresentato il cuore pulsante dell’attività professionale e della passione di Mariolina de Gaudio Mirra.
Alla cerimonia hanno preso parte oltre al Sindaco di Napoli, i familiari e ai rappresentanti della comunità del Teatro Diana.
La dichiarazione del Sindaco Manfredi:
Oggi, con questa targa all’interno del Teatro Diana, la città di Napoli esprime un riconoscimento ufficiale e profondo alla famiglia Mirra del Gaudio.
Non si tratta di un semplice omaggio, ma di un atto di gratitudine verso chi ha interpretato il ruolo di produttore culturale come una vera e propria missione.
Fare teatro e fare cultura a Napoli non è come farlo in qualsiasi altra città: è qualcosa di profondamente diverso e speciale.
Napoli possiede una straordinaria energia creativa e una capacità unica di interpretare il senso della cultura.
Se oggi la nostra città vanta una delle frequenze teatrali più alte d’Italia, con sale sempre piene, il merito è di un’educazione e di un’abitudine alla partecipazione che sono state coltivate nel tempo.
La continuità generazionale garantita dalla famiglia Mirra rappresenta un valore immenso e un pilastro per la comunità del Teatro Diana, che è a tutti gli effetti una splendida comunità nella comunità, capace di mantenere viva e pulsante questa bellissima realtà cittadina.