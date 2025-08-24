Napoli, recuperata e liberata area occupata illegalmente a Scampia

Uomo deferito alla A.G.

Gli agenti dell’Unità Operativa Scampia, nel corso di verifiche sul territorio, presso un locale precedentemente sottoposto a sequestro penale, hanno sorpreso un soggetto che, in assenza di qualsivoglia titolo autorizzativo, a ridosso di una pubblica aiuola, sopra un muretto eretto anch’esso abusivamente in periodi antecedenti, aveva realizzato una recinzione con pannelli in legno, ricavando un’area a esclusivo uso personale di circa mq. 82,00, chiusa con un cancello di legno, da destinarsi, probabilmente, a ricovero attrezzi o garage.

La persona è stata deferita alla A.G. competente ai sensi artt. 633, 639/bis c.p. e art. 44 DPR 380/01 mentre l’area in questione è stata recuperata e liberata.