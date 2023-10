Napoli. ‘Race for the Cure 2023’. Dispositivo di traffico

Ordinanza in vigore il 15 ottobre

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

Per consentire il regolare svolgimento dell’evento podistico ‘Race for the Cure 2023’ previsto per domenica 15 ottobre, è stato istituito un particolare dispositivo di traffico dalle ore 8:30 fino a cessate esigenze.

In particolare:

Istituire

1. il divieto di transito veicolare su via Caracciolo e viale Dhorn;

2. per il tempo necessario al passaggio dei podisti, il divieto di transito veicolare nei tratti delle strade di seguito elencate e di volta in volta interessate:

a) passeggiata su 2 km: Piazza del Plebiscito, partenza, via C. Console, via Santa Lucia, via Partenope, via N. Sauro, via C. Console in Piazza del Plebiscito, arrivo;

b) gara su 5 km: piazza del Plebiscito, davanti Palazzo Reale, partenza, via Cesario Console, via Santa Lucia, via Partenope, via Caracciolo, viale Dohrn, piazza della Repubblica, viale Dohrn, via Caracciolo, via Partenope, via N. Sauro, via Cesario Console, piazza del Plebiscito, arrivo;

3. la sospensione della pista ciclabile in via Partenope, e nel tratto compreso tra Piazza Vittoria e l’intersezione con Via Ugo Foscolo;

4. per il tempo strettamente necessario alla realizzazione dell’evento podistico, la sospensione in via Santa Lucia delle aree riservate alla sosta dei veicoli adibiti al trasporto pubblico non di linea, taxi.

Ordinanza