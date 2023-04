Napoli, Quartiere Pulito: 100 km di vie pulite, rimossi 846 veicoli

Elevati oltre 1100 verbali

Al fine di liberare le strade per le operazioni di pulizia di Quartiere Pulito, che hanno interessato oltre 100 km lineari di vie primarie e secondarie, sono stati rimossi n.846 veicoli in sosta vietata, disposta con ordinanza dirigenziale n. 299/2023, e sono stati elevati oltre 1100 verbali, di cui 1048 per divieto di sosta, 33 per contravvenzione all’art. 193 del Codice della Strada, veicolo senza assicurazione, 22 per abbandono di veicoli e altre 19 per violazioni varie.

Le attività riprenderanno mercoledì 19 aprile secondo il nuovo calendario.

Ai cittadini è richiesto di collaborare lasciando libere dalle auto le strade interessate dagli interventi dalle ore 7:00 alle ore 12:00.

