Napoli, pubblicato avviso nuova co-gestione della Casa della Socialità

Scadenza: ore 12:00 del 3 agosto 2026

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

Il Comune di Napoli ha pubblicato l’Avviso pubblico per l’individuazione di Enti del Terzo Settore con cui avviare un nuovo percorso di co-progettazione e co-gestione del Centro Giovanile Polifunzionale Casa della Socialità, in via Verrotti al Vomero.

L’iniziativa, promossa dall’Assessorato alle Politiche Giovanili, al Lavoro e alle Politiche Sociali, punta a garantire la continuità delle attività del Centro, consolidando un’esperienza che negli ultimi anni ha rappresentato un importante punto di riferimento per ragazze e ragazzi del territorio.

La nuova procedura consentirà di programmare un ulteriore triennio di attività, con l’obiettivo di rafforzare il ruolo della Casa della Socialità come luogo aperto, inclusivo e partecipato, dedicato ai giovani tra i 16 e i 34 anni.

Il progetto dovrà prevedere servizi di accoglienza, ascolto e orientamento, attività culturali, artistiche, laboratoriali e formative, la gestione dell’aula studio, iniziative dedicate allo sviluppo delle competenze personali e occasioni di partecipazione attiva, contribuendo a fare del Centro uno spazio di aggregazione stabile e di crescita per le nuove generazioni.

L’Assessore Marciani dichiara:

La Casa della Socialità è diventata in questi anni un presidio educativo e sociale capace di accogliere centinaia di giovani, offrendo loro uno spazio sicuro nel quale incontrarsi, studiare, confrontarsi e costruire opportunità. I risultati raggiunti insieme ai partner del Terzo Settore ci incoraggiano a proseguire lungo questa strada. Con questo nuovo Avviso vogliamo dare continuità a un’esperienza che ha funzionato, ma anche rilanciarla, puntando su una programmazione ancora più ricca, su servizi sempre più qualificati e su una presenza stabile capace di intercettare i bisogni delle ragazze e dei ragazzi. Stiamo costruendo una rete di luoghi pubblici nei quali i giovani possano sentirsi protagonisti, trovare opportunità, sviluppare talenti e costruire relazioni positive. La Casa della Socialità è uno dei tasselli strategici di questa visione e vogliamo che continui a crescere.

L’Avviso pubblico, con la relativa modulistica e le modalità di partecipazione, è disponibile sul sito istituzionale del Comune di Napoli, scadenza 3 agosto 2026, ore 12:00

https://trasparenza.comune.napoli.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/55912