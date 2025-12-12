Napoli protagonista al PE dell’Annual Awards Gala di ACES

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

La città di Napoli protagonista al Parlamento europeo di Bruxelles dell’Annual Awards Gala 2025 di ACES.

L’evento, svoltosi ieri – giovedì 11 dicembre – nella sala Alcide De Gasperi, ha riunito i rappresentanti di oltre 700 comuni per celebrare l’eccellenza nella promozione dello sport, dell’inclusione, della salute e della sostenibilità.

Posto d’onore per Napoli, che sarà Capitale Europea dello Sport 2026.

A rappresentare l’Amministrazione comunale è stata l’Assessore allo Sport e Pari opportunità, Emanuela Ferrante.

L’Assessore Ferrante ha commentato:

Partecipare oggi al Gran Gala ACES, nel cuore del Parlamento Europeo, significa riconoscere il valore profondo che lo sport riveste nelle nostre comunità: un linguaggio universale capace di unire, includere e generare sviluppo sociale.

L’Europa celebra Amministrazioni e i territori che hanno scelto lo sport come strumento di crescita e coesione, e tra queste realtà l’Italia continua a dimostrare un impegno concreto e visionario.

Il passaggio di consegne tra Tallinn e Napoli nel ruolo di Capitale Europea dello Sport rappresenta un momento simbolico di grande rilevanza: è il segno di un testimone che viaggia attraverso le città europee alimentando una cultura sportiva sempre più partecipata, sostenibile e aperta a tutte e a tutti.