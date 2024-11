Napoli, prosegue ‘Quartiere Pulito’. Calendario della III settimana

Le Municipalità e le strade interessate

Prosegue l’iniziativa ‘Quartiere Pulito’, voluta dal Sindaco Gaetano Manfredi. Per ogni sito sono previste operazioni di pulizia radicale, diserbo, spazzamento e lavaggio dei marciapiedi, oltre alla rimozione delle campane per consentire la pulizia delle aree sottostanti.

L’intervento è coordinato dall’Assessore all’Igiene Urbana, Vincenzo Santagada, in collaborazione con l’Assessore alla Polizia Municipale, Antonio De Iesu, e in sinergia con ANM, ASIA, Polizia Municipale e le dieci Municipalità cittadine.

Calendario della terza settimana

Mercoledì 27 novembre

– Municipalità 3: Via M. Pagano – Via San Nicandro – Piazzetta M. Pagano

– Municipalità 8: Largo ITI G. Ferraris – Via A. Labriola, dalla rotatoria angolo Galimberti fino al largo ITI G. Ferraris

Giovedì 28 novembre

– Municipalità 4: Via S. Attanasio – Via Sant’Alfonso dei Liguori

– Municipalità 9: Via Risorgimento

Venerdì 29 novembre

– Municipalità 5: Via G. Bonito

– Municipalità 10: Via Divisione Siena

Lunedì 2 dicembre:

– Municipalità 1: Via Santa Lucia

– Municipalità 6: Via I Traversa Mastellone

Martedì 3 dicembre:

– Municipalità 2: Via M.R. Imbriani

– Municipalità 7: Via G. Pintor – Via Cupa Capodichino