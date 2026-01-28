Napoli, proroga ordinanza in via Mezzocannone e via Sedile di Porto

Dispositivo di traffico per lavori

È prorogato, fino a 27 febbraio 2026, il dispositivo di circolazione istituito per lavori in via Mezzocannone e in via Sedile di Porto.

Nel dettaglio è previsto:

A) Divieto di transito veicolare in Via Mezzocannone, nel tratto compreso tra Corso Umberto I e via Sedile di Porto.

B) Sospensione del senso unico di marcia in via Sedile di Porto verso via G. Summonte, nel tratto compreso tra via Mezzocannone e via G. Summonte, al fine di consentire – in detto tratto – il doppio senso di circolazione.

C) Sospensione in via Sedile di Porto, nel tratto compreso tra via Mezzocannone e via G. Summonte, degli stalli di sosta a pagamento (cosiddetti “stalli blu”) e tutte le altre tipologie di sosta autorizzate (stalli TAXI, stalli moto, carico e scarico merci, ecc…), su ambo i lati della strada.

D) Divieto di sosta permanente con rimozione coatta, su ambo i lati della strada, in via Sedile di Porto, nel tratto compreso tra Via Mezzocannone e Via G. Summonte.

