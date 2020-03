Napoli, programma dei prossimi interventi di igienizzazione stradale

Le strade interessate al programma

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

Sono proseguiti, secondo il cronoprogramma già annunciato, gli interventi di sanificazione e di igienizzazione che ASIA in collaborazione con l’ASL sta effettuando in città.

Nella giornata di oggi 18 marzo dalla tardissima serata fino a stanotte queste le strade interessate al programma dalle ore 23:15: via Diocleziano, via Nuova Agnano, viale Kennedy, piazzale Tecchio, zona intorno Stazione Cumana, viale Augusto andata e ritorno, via G. B Marino, via Leopardi, via Lepanto, via Fabio Massimo, via Jacopo De Gennaro, via Veniero e tutte le traverse del quadrilatero ricompreso viale Augusto, via Marino e via Metastasio;

dalle ore 9:30 di giovedì 19 i mezzi ASIA saranno presso la IX Municipalità in queste strade:

via vicinale Pignatiello, via Padula, via Vicinale Monti, Emilio Notte, via Ciardo, Via Cupa Sant’Aniello, Sant’Aniello, via Monti, via Gentileschi, via Jacopo Carrucci, via Vicinale del Collettore, via Vicinale Sant’Aniello, via Luigi Santa Maria, via Grottole, via Marano di Pianura, via Cannavino, via Torricelli, via Capelli, via Cannavino, Via Pignatiello, via Duse, via Trovatore, Parmenide, via Eraclito, via Marrone.

Altri mezzi si occuperanno dalle ore 7:00 della III e VII Municipalità in viale Colli Aminei, via Nicolardi, via Janfolla e traverse, via Vittorio Veneto, via Marsala, Via Vecchia Vecchia a Piscinola e sempre nella prima mattinata in strade della I e II Municipalità – Quartieri Spagnoli lato San Ferdinando – Piazza Mercato – Borgo Orefici – mentre nella notte dalle 4:00 del mattino e fino all’alba nella V Municipalità in piazza Muzii e piazzetta Arenella, via Niutta, via Piscicelli, via Ruoppolo, via Giotto, via San Giacomo dei Capri.

Sempre giovedì 19 dalle ore 6:00 presso la VI Municipalità si opererà in via Mercalli, via Marghieri, via Prospero Guidone, via Lanza, via Fabio Giordano e via Ciccarelli.

Nella tarda serata e nella notte in via Risorgimento, IV Novembre, via Scherillo, via Bottazzi, via Eneide, via Palazziello, via dello Sport, via Vicinale Paradiso, via Croce di Piperno, via Perrone Capano, via Colasanto, via Montevergine, via Giustiniano, via Piave, via Po, via Arno, via Ticino, via Tevere, via San Domenico, via Pigna.

Venerdì 20 marzo ASIA opererà di nuovo in I Municipalità in via Orazio, via Manzoni, piazza Vittoria, via Arcoleo, Morelli, Gaetani, Piedigrotta, via Giordano Bruno, piazza della Repubblica e Viale Gramsci, via Caracciolo, Via Anton Dohrn.

Sempre il 20 marzo toccherà alla VI Municipalità in via Napoli, piazza Bonghi, via Principe di Napoli fino incrocio via Argine, viale Viscardi.

Infine, nella notte e all’alba nella V Municipalità saranno igienizzate via Santo Stefano, via Belvedere, via A. Falcone.