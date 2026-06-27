Napoli Pride 2026, un corteo per la pace e per i diritti negati

Il servizio della web TV del Comune di Napoli
Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.
Il Napoli Pride ha attraversato oggi il centro cittadino da Porta Capuana a piazza Dante richiamando la difesa dei valori costituzionali di solidarietà, libertà e giustizia sociale.
Testimonial del Napoli Pride 2026 Maria Grazia Cucinotta, BigMama, Leo Gassmann, la Tarantina.
Al corteo hanno preso parte, fra gli altri, il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, il Presidente della Regione Campania Roberto Fico, l’Assessore alle pari opportunità del Comune Emanuela Ferrante.
Rispetto agli altri Paesi dell’Europa occidentale l’Italia ancora oggi riconosce meno diritti alle persone LGBT.