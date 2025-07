Napoli Pride 2025: corteo da piazza Municipio

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

È stato presentato questa mattina nella Sala Giunta di Palazzo San Giacomo il Napoli Pride 2025 che si terrà il prossimo sabato 5 luglio, dal cuore della città con un percorso che unirà cittadini, attivisti, associazioni e artisti in una marcia collettiva per l’uguaglianza.

La parata partirà da piazza Municipio alle 16:30 per concludersi a Piazza Dante dove appunto si terrà lo Star Show finale, con l’esibizione di tanti artisti di caratura nazionale e Madrina del Napoli Pride sarà la cantante GAIA che parteciperà alla sfilata e poi chiuderà lo show sul palco centrale.

Il Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi ha dichiarato:

Sarà un grande Pride in un momento importante a livello mondiale per la difesa dei diritti di tutti, per una società più tollerante, per un progetto di vita che dia la libertà a tutti di esprimersi.

Voglio fare un appello a tutti i napoletani a essere presenti alla manifestazione ma sono sicuro che ci sarà una grande partecipazione e come ogni anno Napoli sarà in prima linea nella difesa dei diritti e nella difesa della tolleranza e della diversità come grande valore di comunità in un mondo pieno di conflitti.