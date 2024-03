Napoli, presentazione risultati Progetto ‘THYME’

Tavola rotonda il 6 marzo nella Sala Pignatiello a Palazzo San Giacomo

Educare alla cittadinanza attiva e all’etica, promuovere lo sviluppo di competenze sociali e interculturali, il pensiero critico e l’alfabetizzazione mediatica.

Sono queste la finalità del Progetto ‘THYME’, Transferring (Feet) Head Heart Hands Youth Methodology to (Middle) East, i cui risultati saranno presentati domani – mercoledì 6 marzo, alle ore 10:00, nella Sala Pignatiello di Palazzo San Giacomo – nel corso della tavola rotonda che si concentrerà anche sul ruolo dell’Unione europea nel mondo. Un evento che assume particolare rilievo in un tempo in cui gli scenari di guerra toccano l’Europa e il Mediterraneo.

‘THYME’ utilizza la metodologia giovanile ‘Piedi, Cuore, Testa, Mani’ trasferendola nell’area araba attraverso una serie di attività.

Nello specifico, i partner europei, dall’Italia e dalla Spagna, hanno ospitato gli educatori giovanili dei Paesi partner, Libano, Giordania, per farli incontrare e collaborare con i giovani napoletani provenienti dalla scuola IeFP con sede a Scampia, presso il Centro Hurtado, e i giovani spagnoli provenienti da scuole locali di Valencia e di Granada in un modello di mobilità giovanile.

Il programma dei lavori prevede alle ore 10:00 gli interventi in apertura di:

• Chiara Marciani, Assessore al lavoro e ai giovani Comune di Napoli;

• Marco Cavaliere, Presidente Forum dei Giovani del Comune di Napoli;

• Roberto Sanseverino, Project Manager EITD;

• Padre Fabrizio Valletti SJ.

Ore 11:15 – Il Progetto ‘THYME’ ne discutono: Cristina d’Alessandro, EITD, Desirée Denaro, Scholas Spagna Aya Hrout, Jordan Youth Innovation Forum, Peter Mahfouz, Caritas Lebanon Youth,Amin Nehme, Lebanese Development NetworkOre.

12:00 – Confronto con gli stakeholder del Progetto ‘THYME’: Mario Del Verme, Scholas Italia, Suor Marisa Pitrella, Caritas Napoli, Paolo Spada, Istituto Penale per i minorenni di Nisida, Iaia De Marco, Lega Navale Italiana Pozzuoli, Dario Catania, N’Sea Yet.

‘THYME’ mira a sviluppare la consapevolezza dei giovani come cittadini globali e a consentire loro di studiare come influenzare una comunità locale per renderla più sostenibile.

Durante il percorso biennale di scambio culturale in Italia, i partecipanti hanno avuto l’opportunità di vivere anche esperienze a contatto con la natura, tra cui la visita al Vesuvio grazie all’ospitalità del Parco Nazionale del Vesuvio e la visita in barca ai Campi Flegrei con la Lega navale di Pozzuoli, di grande arricchimento per tutti i partecipanti.

Successivamente, gli educatori giovanili europei si sono recati nei Paesi partner, Libano, Giordania, per applicare la metodologia con gli educatori giovanili locali e i giovani dei Paesi partner, formando altri educatori giovanili durante il processo.

‘THYME’ è un progetto Erasmus+ iniziato ad aprile 2022, che si concentra principalmente sulla cittadinanza globale e sulla sua educazione, sulla democrazia e sullo sviluppo sostenibile. Ciò in linea anche con gli Obiettivi Europei per i Giovani.

Il progetto è composto dal seguente partenariato internazionale:

• EITD srl – Napoli, Italia, Capofila;

• Fundación Scholas Occurrentes, SCHOLAS – Madrid, Spagna

• Lebanese Development Network, LDN – Beirut, Libano

• Jordan Youth Innovation Forum Society, JYIF – Amman, Giordania

• Caritas Lebanon, CARITAS, – Beirut, Libano

I link ai siti web e alle pagine social del progetto:

• https://www.thymeproject.eu/

• https://www.eitd.it/progetti-ue/thyme-project/

• https://www.instagram.com/thyme_project/

• https://www.facebook.com/thymeproject