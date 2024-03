Napoli, presentazione rassegna COMIC(ON)OFF 2024

Conferenza stampa il 29 marzo a Palazzo Cavalcanti

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

Domani, venerdì 29 marzo, alle ore 10:30, presso Palazzo Cavalcanti, via Toledo 348, sarà presentata la rassegna COMIC(ON)OFF 2024, che torna con oltre 17 eventi e mostre, da aprile a giugno, riportando Napoli sulla scena internazionale del fumetto e della cultura pop.



Interverranno: Sergio Locoratolo, Coordinatore delle politiche culturali del Comune di Napoli, Ferdinando Tozzi, Delegato del Sindaco per l’industria musicale e l’audiovisivo, Erika Torlo, Coordinatrice COMICON Off, Claudio Curcio, Presidente COMICON.