Napoli, presentazione progetto ‘Donne: una patente per l’accoglienza’

Conferenza stampa il 6 febbraio a Palazzo San Giacomo

Domani, martedì 6 febbraio, alle ore 11:30, nella Sala Giunta di Palazzo San Giacomo, il Sindaco Gaetano Manfredi e l’Assessore al Welfare Luca Fella Trapanese interverranno alla presentazione del progetto ‘Donne: una patente per l’accoglienza’, frutto del protocollo d’intesa sottoscritto da Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione Generale Territoriale del Sud, Comune di Napoli e UNHCR – Agenzia ONU per i rifugiati.

Il progetto vedrà anche il coinvolgimento delle associazioni di categoria UNASCA e CONFARCA, rappresentative del settore autoscuole a livello nazionale, e punta a formare – per il conseguimento della patente A1 o B – cento donne con status di rifugiato o richiedenti asilo, in possesso di un permesso di soggiorno o di permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Interverranno:

Chiara Cardoletti, Rappresentante UNHCR per l’Italia;

Umberto Volpe, Direttore Generale della DGT del Sud;

Diana Ferrara, Responsabile per la sicurezza stradale della DGT del Sud; Alfredo Boenzi, UNASCA;

Paolo Colangelo, CONFARCA;

Hafiza Mahdiyar studentessa afghana partecipante al corso.

Modera gli interventi Giuseppe Russo.