Napoli, presentazione progetto ‘Adotta una ciclabile’

Conferenza stampa di presentazione il 27 dicembre nei pressi della Porta del Parco a Bagnoli

Mercoledì 27 dicembre, alle ore 12:00, in via Nuova Agnano nei pressi della Porta del Parco a Bagnoli sarà presentato il progetto ‘Adotta una ciclabile’, i lavori di manutenzione del percorso ciclabile di via Nuova Agnano – viale Kennedy realizzato nel 2012 ed oggi “adottato” dalla compagnia olandese KLM.

Interverranno:

Gaetano Manfredi, Sindaco di Napoli;

Edoardo Cosenza, Assessore alle Infrastrutture;

Eleonore Tramus, General Manager KLM per l’Italia;

Pasquale Granata Direttore Generale del Comune di Napoli;

Valeria Palazzo Dirigente del Servizio Arredo Urbano e mobilità sostenibile.