Napoli, presentazione corso di formazione sui crimini internazionali

Il 15 giugno a Palazzo Cavalcanti presentazione de ‘La giurisdizione universale in Italia e gli strumenti di cooperazione nella lotta all’impunità per i crimini internazionali’

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

Domani, giovedì 15 giugno, alle ore 11:00, negli spazi del Servizio Cultura a Palazzo Cavalcanti, in via Toledo 348, sarà presentato il corso di formazione di eccellenza sui crimini internazionali organizzato dal Siracusa International Institute in collaborazione con la Città di Napoli.

Interverranno l’Assessore alla Legalità, Antonio De Iesu, ed il Consigliere del Sindaco per gli affari e le relazioni internazionali, Francesco Senese.

Finanziato dal Ministero della Giustizia, il corso si terrà a Palazzo Cavalcanti dal 26 al 29 giugno ed è rivolto a magistrati, magistrati militari, Forze dell’Ordine, Forze Armate e avvocatura, con l’obiettivo di istruire i principali attori che potrebbero essere coinvolti nelle indagini su crimini internazionali.

Sono previste conferenze, workshop interattivi e sessioni di studio di casi concreti.

La collaborazione tra il Siracusa International Institute e la Città di Napoli intende rappresentare il primo passo verso una futura cooperazione nell’ambito della formazione giuridica per la lotta contro l’impunità dei crimini internazionali ed il rafforzamento della giustizia penale internazionale.