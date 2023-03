Napoli, presentazione app ‘Museo in Bolle’

App realizzata dagli studenti del Righi e del Genovesi con Federico II e Micron Fondazione

Si presenta oggi ‘Museo in Bolle’. L’iniziativa è in programma mercoledì 1° marzo alle 10:30 al Museo di Mineralogia del Centro Musei della Federico II, via Mezzocannone, 8, Napoli.

Si tratta di un’app, realizzata dagli studenti delle scuole, con il supporto dei docenti federiciani, per il Museo federiciano di Antropologia, nell’ambito del progetto virtuoso di PCTO tra ITI Augusto Righi, Liceo Genovesi, Università Federico II – Dipartimento di Economia, Management, Istituzioni, DEMI, Dipartimento di Ingegneria Elettrica e delle Tecnologie dell’Informazione, DIETI, Museo di Antropologia Ateneo federiciano, Micron Fondazione.

L’evento si colloca tra le iniziative di “cantiere” per gli 800 anni dell’Ateneo federiciano, che si celebreranno nel 2024.

Nel corso della mattinata interverranno Matteo Lorito, Rettore dell’Università Federico II, Ettore Acerra, Direttore dell’USR Campania, Antonio Parlati, Direttore del Centro di Produzione Rai di Napoli, Valentina Della Corte, Delegata UNINA 2024, referente del progetto, Adele Caldarelli, Direttore Dipartimento Economia, Management, Istituzioni, Fabio Villone, Direttore Dipartimento di ingegneria Elettrica e delle Tecnologie dell’informazione, Piergiulio Cappelletti, Direttore del Centro Musei delle Scienze Naturali e Fisiche Università degli Studi di Napoli Federico II, Massimo Iaculo, Site Leader Micron, Giovanna Martano, Dirigente Scolastico ITI Augusto Righi, Vittorio delle Donne, Dirigente Scolastico Liceo Genovesi e Cristina Donadio, Attrice.

A seguire verrà illustrata l’app dagli studenti del Righi e del Genovesi che si sono occupati della realizzazione.