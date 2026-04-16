Napoli, presentato Premio ‘Donne come Motori: Gioie e Mai più Dolore’

Ferrante: ‘Un’iniziativa che trasforma il dolore in forza generativa. Napoli sostiene le donne che scelgono la strada della rinascita’

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

È stata presentata nella Sala Pignatiello di Palazzo San Giacomo, la 7ª edizione del Premio ‘Donne come Motori: Gioie e Mai più Dolore’, l’iniziativa che si svolgerà a Napoli i prossimi 18 e 19 aprile.

Il Premio, che quest’anno torna simbolicamente nella città in cui è nato, non è solo un riconoscimento all’eccellenza femminile, ma un vero e proprio percorso culturale che mira a trasformare le ferite del passato in consapevolezza e responsabilità collettiva.

Durante l’incontro con i giornalisti è stato illustrato il programma che prevede la cerimonia di premiazione presso Palazzo Zapata e la scenografica esposizione in Piazza del Plebiscito.

La dichiarazione dell’Assessore Emanuela Ferrante

Emanuela Ferrante, Assessore allo Sport e alle Pari Opportunità, ha dichiarato:

Siamo orgogliosi di ospitare e sostenere un progetto che parla di rinascita attraverso la concretezza delle azioni. Il titolo di questo premio racchiude un messaggio potente: le donne sono il ‘motore’ della nostra società e hanno la capacità straordinaria di trasformare il dolore in energia positiva. Come Amministrazione, crediamo fermamente che percorsi di empowerment come questo siano fondamentali per costruire una cultura del rispetto e della dignità, offrendo modelli positivi alle nuove generazioni. Napoli, città di luce e di resilienza, è il palcoscenico naturale per celebrare questa forza.

Alla conferenza sono intervenuti, tra gli altri, la promotrice dell’evento Rosa Praticò, i rappresentanti della Fondazione Circolo Artistico Politecnico ETS e del Club Supercar Italia, che hanno sottolineato come la sinergia tra istituzioni, mondo dell’associazionismo e società civile sia la chiave per trasmettere un messaggio di speranza e cambiamento.

L’appuntamento per la cittadinanza è fissato per sabato 18 aprile alle ore 16:00 a Palazzo Zapata e domenica 19 aprile alle ore 10:00 in piazza del Plebiscito.