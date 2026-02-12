Napoli, presentato PIT per riqualificazione area Vergini – Sanità

Lieto: ‘È un importante progetto per il Rione Sanità a cui siamo arrivati dopo una lunga concertazione con la comunità locale’

È stato presentato presso la Chiesa di Santa Maria Maddalena ai Cristallini il Progetto Territoriale Integrato per la riqualificazione dell’area Vergini – Sanità.

L’intervento, curato dal Servizio Rigenerazione Urbana e Valorizzazione sito UNESCO, si pone come obiettivo la valorizzazione dell’area attraverso una serie di interventi pianificati e finanziati nell’ambito del Contratto Istituzionale di Sviluppo ‘Napoli Centro Storico’ – FSC 2014-2020 per un importo complessivo di € 12.200.000.

Al fine di favorire l’inclusione delle comunità e degli attori locali nel processo decisionale è stato promosso un processo partecipativo, facilitato dalla Cooperativa Sociale Codici, che si è svolto attraverso diversi momenti di incontro e di confronto con la cittadinanza i cui esiti sono confluiti in un report finale contenente le linee guida di indirizzo per lo sviluppo di un Progetto Territoriale Integrato, l’indicazione degli obiettivi strategici e l’individuazione degli interventi desiderabili e prioritari.

A esito di questo processo partecipativo, il Raggruppamento temporaneo di professionisti costituito tra Erregi S.r.l., mandatario, Centola Associati, dott.ssa geologo Daniela Viappiani, arch. Giuseppe Diana, arch. Santo Marra titolare dello studio Sudarch e arch. Sossio De Vita,mandanti, incaricato a seguito di procedura di gara aperta, ha elaborato il Progetto Territoriale Integrato, che ha costituito la base per le scelte operative e la definizione degli interventi da realizzare prioritariamente con le risorse attualmente disponibili, per i quali sono stati sviluppati i successivi livelli di progettazione:

• stralcio 1 ‘Percorsi’, avente ad oggetto la riqualificazione di spazi pubblici e approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 518 del 28 ottobre 2025 di importo complessivo di oltre 5 Milioni di €;

• stralcio 2 ‘Edifici’, avente ad oggetto il recupero del complesso dell’ex Ritiro del Crocifisso, di importo complessivo di quasi 7 Milioni di € per il quale è ad oggi in corso l’acquisizione dei pareri ai fini della verifica, della validazione e dell’approvazione del progetto definitivo/esecutivo.

Il primo stralcio dell’intervento include la sistemazione di pavimentazioni, segnaletica e arredo urbano, la piantumazione di nuove alberature e l’eliminazione delle barriere architettoniche e interessa i seguenti cinque comparti:

• comparto 1: situato nell’area ovest e comprendente l’asse di via Fontanelle – via della Sanità, dal Cimitero delle Fontanelle fino all’incrocio con la Discesa della Sanità;

• comparto 2: situato nell’area est e comprendente l’asse di via della Sanità – via Arena della Sanità, dall’incrocio con la Discesa della Sanità fino all’incrocio con via Vergini;

• comparto 3: situato nell’area nord e comprendente l’asse di via San Vincenzo – via San Gennaro dei Poveri e la rampa San Gennaro dei Poveri;

• comparto 4: situato nell’area sud e comprendente via Stella;

• comparto 5: situato nell’area sud-est e comprendente l’area di via Vergini.

A dicembre 2025 è stata indetta la gara per l’affidamento dei lavori per una durata complessiva stimata in 16 mesi, di cui:

3,5 mesi per l’esecuzione del comparto 1;

3 mesi per l’esecuzione del comparto 2;

5,5 mesi per l’esecuzione del comparto 3, in parte contemporanea all’esecuzione dei comparti 1 e 2;

2,5 mesi per l’esecuzione del comparto 4;

5 mesi per l’esecuzione del comparto 5.

La gara ad oggi in fase di aggiudicazione e la consegna delle aree è prevista ad aprile 2026, la conclusione dell’intervento entro dicembre 2027.

Il Vicesindaco Laura Lieto dichiara:

È un importante progetto per il Rione Sanità a cui siamo arrivati dopo una lunga concertazione con la comunità locale – nuove piazze, percorsi pedonali protetti e restituzione di spazi pubblici alla cittadinanza sono il cuore dell’intervento – unito al recupero del meraviglioso complesso del Crocifisso, che diventerà non solo un edificio ma un nuovo spazio pubblico del quartiere con giardini, roof garden.

I 5 percorsi riqualificati e attrezzati > Totale 2996ml, 3km lineari protetti

22,5% Nuovi Spazi Pubblici: piazze, larghi, marciapiedi;

1 nuova piazza > 650mq;

4 piazze recuperate > Totale 476mq;

6 nuovi slarghi realizzati > Totale 1.906mq.

I numeri principali del progetto

3126 mq Spazi Pubblici nuovi e recuperati;

105 nuovi Alberi/Arbusti, Ligustro e Lagerstroemia;

187 nuove panche lineari in pietra lavica che fungono in parte anche da dissuasori, 353ml;

108 panche curve in pietra lavica, 86ml, 36 cerchi come incentivo alla socialità;

30 nuovi posti auto, 23 stalli pubblici + 6 per disabili +1 per farmacia;

2137 nuovi dissuasori cilindrici in pietra lavica per sicurezza percorsi;

38 nuovi scivoli in basalto per disabili;

19 nuove rastrelliere per biciclette;

1231 mq di strade in basalto riqualificate;

741 mq di marciapiedi in basalto riqualificati;

1 nuova piazza realizzata

Piazza San Gennaro alla Sanità > 650mq;

4 piazze recuperate > 476mq

Piazza Scipione Mazzella > 220mq;

Piazza San Vincenzo > 120mq;

Piazza Arena alla Sanità > 71mq;

Piazza Stella > 65mq.

6 nuovi larghi realizzati > 1.906mq

Largo ‘Ospedale San Gennaro’ > 408mq;

Largo ‘Murale Totò e Peppino’ > 353mq;

Largo ‘San Gennaro’ > 336mq;

Largo ‘Salita San Gennaro’ > 300mq;

Largo ‘Totò’ > 275mq;

Largo ‘Sanfelice’ > 234mq;

Strategia percorsi sicuri e nuove pavimentazioni in basalto

Ampliamento marciapiede esistenti per evitare lavori vicino a ingressi, negozi e palazzi.

Realizzazione nuovi marciapiede ove non presenti ed è a disposizione spazio adeguato.

Protezione percorsi sicuri con dissuasori in basalto dove non c’è spazio per i marciapiedi.

Riuso basoli e sanpietrini storici vesuviani, 1.200mq, per manutenzione di strade e marciapiedi.

Immagini del progetto