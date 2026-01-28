Napoli, presentato in Sala Giunta il Progetto ‘Parole Consapevoli’

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

Si è tenuta stamattina presso la Sala Giunta di Palazzo San Giacomo la presentazione ai Dirigenti Scolastici della Città di Napoli del progetto ‘Parole Consapevoli’, ideato dal giornalista e regista Edoardo Tranchese.

Promosso dalla Presidente della Consulta delle Elette, la Consigliera Anna Maria Maisto, e dall’Assessorato all’Istruzione e alle Famiglie, consiste in un percorso educativo rivolto a studentesse e studenti che ha come obiettivo quello di accompagnarli nella scoperta di un uso più positivo, responsabile e rispettoso del linguaggio, sia nelle relazioni faccia a faccia che nel mondo digitale.

L’obiettivo è creare, insieme a studentesse e studenti, una serie audiovisiva composta da video brevi per promuovere l’uso consapevole e responsabile del linguaggio online, con particolare riguardo verso l’educazione ai media, il contrasto all’hate speech e linguaggio aggressivo e l’analisi critica delle dinamiche comunicative sui social media.

L’Assessore Maura Strianha dichiarato:

Contrastare l’uso improprio dei social media è una responsabilità educativa condivisa. Occorre mettere studentesse e studenti al centro, tutelandoli e accompagnandoli in una crescita consapevole.

Nel corso dell’incontro, è intervenuta anche la prof.ssa Daniela Noletta, dell’Istituto Comprensivo ‘Sulmona – Catullo – Salesiane’ di Pomigliano d’Arco (NA), che ha descritto l’entusiastica partecipazione e le ricadute positive del progetto, che già è stato effettuato nel suo Istituto e che ha portato alla realizzazione di dieci cortometraggi, con protagonisti gli studenti.

Anna Maria Maisto ha dichiarato:

Ascoltare i più giovani è fondamentale per costruire politiche giuste e inclusive: dobbiamo continuare a creare spazi sicuri in cui possano esprimersi liberamente e senza timore. Questa iniziativa permetterà ai giovani di diventare protagonisti nello scoprire, e affrontare, le componenti del disagio dei nostri giorni che derivano dai social media e che portano a conseguenze anche al di fuori del mondo digitale.

Edoardo Tranchese ha dichiarato: