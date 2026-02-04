Napoli, presentato il Nauticsud 2026

Riceviamo e pubblichiamo.

Il Nauticsud a Napoli, giunto alla sua 52ª edizione, inaugurerà il calendario fieristico nazionale dedicato alla nautica da diporto.

L’appuntamento, fissato da sabato 7 a domenica 15 febbraio nei padiglioni della Mostra d’Oltremare, e organizzato da AFINA, Associazione Filiera Italiana della Nautica, e dal MdO SpA, rappresenterà il termometro dello stato di salute della nautica italiana per il 2026.

I numeri di questa edizione lasciano trasparire ottimismo, con oltre 120 espositori, 500 imbarcazioni presenti e oltre 800 brand rappresentati.

Ma la vera notizia, per un serio rilancio della media e piccola nautica, arriva dagli organizzatori.

Il Presidente di AFINA, Gennaro Amato, afferma:

La nautica tra i 6 e 15 metri è in crisi da due anni, registrando una perdita di fatturato del 25% nell’ultimo biennio e una riduzione della produzione che sfiora il 35% a causa dell’assenza di ormeggi disponibili nei pochi Marina esistenti, in particolare nel sud Italia.

In questo quadro è ovvio che i numeri della media e piccola nautica siano in netto calo. La ripresa ha due strade: aumentare i posti barca e cambiare la data del Nauticsud, spostandolo ad ottobre, consentendo ai cantieri di avere più tempo per la produzione e gestire meglio gli ordini, così anche i grandi cantieri tornerebbero ad esporre a Napoli.