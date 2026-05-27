Napoli, presentato bilancio III annualità di ‘Coscienza Comune’

La scuola come luogo di crescita umana e civica

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

Si è conclusa la terza annualità del progetto ‘Coscienza Comune’, promosso dalla Consulta delle Elette e dall’Assessorato all’Istruzione e alle Famiglie del Comune di Napoli, con un articolato percorso educativo dedicato al contrasto degli stereotipi e della violenza di genere.

Le due giornate conclusive hanno rappresentato un importante momento di confronto, partecipazione e restituzione del lavoro svolto durante l’anno scolastico dagli studenti e dalle studentesse delle scuole primarie e secondarie di I e II grado della città.

Attraverso laboratori, testimonianze, riflessioni e attività condivise, il progetto ha favorito una maggiore consapevolezza sui temi delle relazioni, del rispetto reciproco e della parità di genere.

In questo modo, il progetto si è confermato un presidio educativo e sociale fondamentale per promuovere tra i più giovani una cittadinanza attiva, responsabile e rispettosa delle differenze, rafforzando il ruolo della scuola come luogo di formazione, ascolto e partecipazione democratica.

L’evento finale, ospitato presso l’Auditorium Porta del Parco di Bagnoli, ha visto la partecipazione di dirigenti scolastici, docenti, studenti e rappresentanti delle istituzioni, confermando il forte impegno della comunità educante napoletana nella costruzione di una cultura fondata sull’inclusione, sul dialogo e sul contrasto a ogni forma di discriminazione.

L’Assessore all’istruzione e alle Famiglie, Maura Striano, ha affermato: