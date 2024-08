Napoli, prelievo effetti personali da Vela Celeste entro 18 agosto 2024

Si invitano tutti gli sfollati a concordare con gli uffici preposti data e orario dell’intervento

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

Entro domenica 18 agosto le famiglie sfollate dalla Vela Celeste, dovranno completare il prelievo dei propri effetti personali dagli appartamenti della struttura di Scampia alla quale, con ordinanza del sindaco, è stato vietato l’accesso e la permanenza per motivi contingibili e urgenti di sicurezza pubblica.

Dalla prossima settimana sarà infatti impedito l’accesso alla Vela, per consentire l’avvio dei lavori necessari e indispensabili.

Fino a oggi sono circa la metà i nuclei familiari che, assistiti dal Comune di Napoli in collaborazione con i Vigili del Fuoco e la Protezione Civile, hanno effettuato il recupero dei loro beni dalla struttura.

È necessario che gli sfollati della Vela Celeste che non abbiano ancora provveduto a prelevare dagli alloggi i propri effetti personali si mettano urgentemente in contatto con il presidio di Assistenti Sociali ubicato nei pressi della Vela per fissare data e orario dell’intervento, entro e non oltre domenica 18 agosto.

Entro tale data deve essere conclusa questa fase alla quale tutti i servizi comunali coinvolti stanno prestando la massima cura e attenzione, per poter speditamente procedere nell’iter previsto.