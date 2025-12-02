Napoli, potenziati i servizi di ANM dal 4 all’8 dicembre 2025

L’invito del Sindaco a usare i mezzi pubblici

Potenziati tutti i servizi di trasporto pubblico in considerazione dei rilevanti flussi turistici registrati in questi giorni a Napoli e delle prossime previsioni.

Centrale, in tale ottica secondo l’Amministrazione comunale, il ruolo di ANM vettore principale per la mobilità dei cittadini e volano della crescita della città.

Il ponte dell’Immacolata, classico snodo di arrivi, comincia già giovedì 4 dicembre con la finale di X Factor a Napoli; ed è infatti dal 4 dicembre e fino al giorno dell’Immacolata che ANM potenzia tutti i servizi per cittadini e turisti:

Metropolitana linea 1 e le 4 funicolari di Chiaia, Centrale, Montesanto e Mergellina, secondo le disponibilità del personale, offriranno un servizio fino alle 02:00 così come le principali linee bus di superficie, tram e filobus.

Sarà inoltre sperimentato il prolungamento dell’arco di servizio di linea 6 fine alle ore 21:00.

Anche i parcheggi ANM di interscambio con il trasporto pubblico saranno aperti fino alle 02:00 per consentire di lasciare l’auto e poi spostarsi in città con metropolitana, funicolari, ascensori, bus e tram.

