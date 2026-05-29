Napoli, potenziamento dei servizi cittadini per ponte 2 giugno 2026

Sintesi dei principali provvedimenti

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

In vista dell’importante afflusso di visitatori e turisti per il ponte del 2 giugno, è previsto un forte incremento di presenze in città.

L’Osservatorio Urbano per il Turismo stima da 425mila presenze per 3 notti a 684mila presenze per cinque notti.

Il Comune, tramite la Task force interassessorile, attiverà dal 30 maggio al 2 giugno 2026 servizi straordinari dedicati ad accoglienza, pulizia, sicurezza, mobilità e supporto agli eventi culturali e religiosi che si svolgeranno in città nei prossimi giorni.

Di seguito le attività previste dagli Assessorati al Turismo, all’Igiene e al Verde, ai Trasporti e alla Polizia Municipale e dalle società partecipate con l’obiettivo di assicurare ordine e piena fruibilità della città per residenti e turisti, concentrando gli interventi nelle zone più frequentate: Centro storico, Vomero, litorale e aree commerciali.

Accoglienza

Gli Infopoint resteranno aperti ogni giorno, dalle ore 10:00 alle 19:00, anche nei festivi, nelle quattro postazioni strategiche del Molo Angioino, Piazza del Gesù, via Cesario Console, angolo piazza del Plebiscito, e via Morghen.

Resteranno aperti i servizi igienici pubblici inaugurati in piazza del Gesù, dalle ore 9:00 alle ore 21:00 anche nei giorni festivi. Le strutture fisse sono automatizzate e si trovano alle spalle dell’Infopoint.

Sicurezza e Viabilità

Dal 30 maggio al 2 giugno è stato predisposto un articolato dispositivo operativo per garantire ordine pubblico, sicurezza urbana e regolare svolgimento degli eventi in programmazione.

L’organizzazione prevede l’impiego complessivo nei quattro giorni di 752 unità di personale della Polizia Locale, coinvolgendo le diverse unità operative territoriali – Chiaia, Avvocata, Vomero – Fuorigrotta, San Lorenzo, San Giovanni e Secondigliano – con interventi programmati su più turni e presidi mirati nelle aree a maggiore affluenza.

Il piano comprende controlli sul traffico, contrasto all’ambulantato abusivo, vigilanza nei punti sensibili, gestione degli eventi sportivi e religiosi, oltre a servizi dedicati presso aeroporto, aree costiere e zone della movida, bradisismo, assicurando una presenza costante e coordinata sull’intero territorio cittadino.

Pulizia strade

Nelle giornate di sabato 30 e domenica 31 maggio, ASIA potenzierà il servizio nell’area del Lungomare con l’utilizzo di una spazzatrice supplementare, ad integrazione della flotta già operativa.

Nella giornata del 2 giugno sarà garantito il regolare svolgimento delle ordinarie attività di igiene ambientale, comprensive di spazzamento stradale, svuotamento dei cestini gettacarte e delle attrezzature dedicate, nonché del servizio di raccolta porta a porta dei rifiuti.

Mobilità

In considerazione del flusso eccezionale di turisti e cittadini, anche ANM ha potenziato l’offerta di trasporto pubblico.

Nel dettaglio gli orari previsti:

Metro linea 1

• Domenica 31 maggio e lunedì 1° giugno: ultima corsa da Piscinola ore 1:20, da Centro Direzionale ore 1:32.

Chiuse le seconde uscite Montedonzelli – dell’Erba – e Rione Alto.

• Martedì 2 giugno: ultima corsa da Piscinola ore 22:30, da Centro Direzionale ore 23:00.

Metro linea 6.

• Domenica 31 maggio: aperta dalle ore 7:10 alle ore 14:50.

• 1° e 2 giugno: aperta dalle ore 7:10 alle ore 21:10.

Funicolari

• Domenica 31 maggio a lunedì 1° giugno: Chiaia, Centrale e Mergellina in servizio fino alle ore 02:00

• Martedì 2 giugno: Centrale ultima corsa ore 22.30; Chiaia ultima corsa ore 00.30; Mergellina ultima corsa ore 22:00

Trasporto di superficie

• Domenica 31 maggio servizio festivo ordinario.

• Lunedì 1° giugno servizio feriale ordinario escluse le linee scolastiche.

• Martedì 2 giugno servizio festivo potenziato.

Alibus effettua servizio potenziato in tutte le giornate.

Parcheggi

• Parcheggi aperti H24: Brin, Colli Aminei, Pontile nord, Sbarcatoio Nisida.

• Mancini: apertura dalle 7:20 alle ore 23:30.

• Spalti: apertura dalle 7:20 alle ore 1:30.

• Frullone: apertura dalle 6:00 alle ore 2:00