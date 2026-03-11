Napoli porta l’esperienza del PAESC al meeting internazionale ICARIA

Napoli rafforza il proprio impegno per il clima

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

Un impegno costante per affrontare una delle sfide più urgenti del nostro tempo, quella del cambiamento climatico.

Il Comune di Napoli ha assunto questo impegno dotandosi di un Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile e il Clima, approvato dal Consiglio Comunale nel luglio dello scorso anno.

Le esperienze compiute per la definizione del PAESC e per l’individuazione delle azioni finalizzate all’attuazione della programmazione strategica dell’Amministrazione in materia di lotta al cambiamento climatico saranno condivise nell’ambito del progetto internazionale Improving Climate Resilience of Critical Assets.

Venerdì prossimo, 13 marzo, l’unità operativa Transizione e trasformazione ecologica nella sostenibilità del Comune interverrà a Barcellona al meeting conclusivo del progetto.

Il percorso del PAESC sarà illustrato nel corso di una tavola rotonda moderata dall’Università Federico II di Napoli cui prenderanno parte anche rappresentanti dell’Area Metropolitana di Barcellona e dell’Universitat Internacional de Catalunya.

La partecipazione al progetto ICARIA conferma il ruolo di Napoli come città attiva e consapevole in materia di sostenibilità, impegnata a costruire una rete di collaborazione internazionale e a rafforzare la propria capacità di risposta alle sfide climatiche, a beneficio delle generazioni presenti e future.