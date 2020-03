Napoli, Polizia Municipale controlli strutture B&B

Elevate diverse multe

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

Gli Agenti della Polizia Municipale appartenenti al Nucleo di Polizia Turistica, hanno effettuato controlli in varie zone della città ad appartamenti adibiti a B&B.

In particolare, nel quartiere Chiaia, in via Giordano Bruno, che un B&B esercitava senza le prescritte autorizzazioni. A carico del gestore è stata elevata la sanzione di €1.376,00 prevista dalla Legge Regionale che disciplina il settore.

Altre quattro strutture ricettive sono risultate irregolari per violazioni degli obblighi relativi all’imposta di soggiorno. Al Vomero in via Tino da Camaino, è stato contestato al conduttore di un’attività di affittacamere di non aver provveduto all’iscrizione al portale Tourist-tax per il versamento dell’imposta di soggiorno, mentre il gestore di un B&B in piazza Vanvitelli è stato verbalizzato per non aver comunicato agli ospiti l’importo applicato per l’imposta di soggiorno.

A Fuorigrotta in via Diocleziano, invece, al locatore di un alloggio adibito ad uso turistico è stata comminata la sanzione di €500,00, prevista per non aver versato l’imposta di soggiorno.

Infine, nel centro storico, in via Pessina il gestore di un B&B è stato sanzionato per irregolarità in merito all’esposizione del tariffario.

Per le attività dove è stata riscontrata irregolarità circa l’imposta di soggiorno è stata inoltrata la segnalazione all’Ufficio Contrasto Evasione Fiscale del Comune di Napoli.